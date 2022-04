“BB2020”: Noélia pedida em casamento

A concorrente do “Big Brother 2020” foi pedida em casamento esta quinta-feira pelo companheiro, Filipe.

Noélia ficou em êxtase depois de ter sido surpreendida com um avião enviado por Filipe com uma mensagem na qual questionava se a concorrente do “reality show” da TVI queria casar com ele.

“Aceito, aceito. Vai haver casamento”, afirmou Noélia, comovida.

Os restantes concorrentes do “Big Brother 2020” também vibraram com o pedido de casamento da empresária e felicitaram-na.

Recorde-se que Sónia também foi pedida em casamento pelo namorado de há nove anos, Vítor, enquanto estava na casa.

“Chamo-te vida porque és a minha vida. Perante o país inteiro pergunto-te: minha vida, queres casar comigo?”, perguntou, durante um gala.

