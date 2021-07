“BB2020”: Noélia salva pelo público pela segunda vez

A concorrente do “Big Brother 2020” foi salva pelos portugueses pela segunda vez, esta quinta-feira, evitando a expulsão de domingo à noite.

Depois de ter ficado imune da nomeação na semana passada, Noélia foi novamente escolhida pelo público para permanecer no “reality show” da TVI durante mais uma semana, no mínimo, ao ser a menos votada – com 10 por cento – nas nomeações contra Ana Catharina, Angélica e Pedro Alves.

“Pensava que era a Ana Catharina que ia ser salva. Estou muito feliz. Não tenho palavras para agradecer. Vou continuar a dar o meu melhor para que continuem a apoiar-me e um beijinho para todos”, afirmou a algarvia, mostrando-se satisfeita.

De recordar que a concorrente do formato foi pedida em casamento pelo companheiro, Filipe, há uma semana. Noélia ficou em êxtase depois de ter sido surpreendida com um avião com uma mensagem na qual a questionava se queria casar com ele.

