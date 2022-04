“BB2020”: Noélia salva pelos portugueses

A concorrente do “Big Brother 2020” foi salva pelos portugueses esta quinta-feira, evitando a expulsão de domingo à noite.

Noélia foi escolhida pelo público para permanecer no “reality show” durante mais uma semana, no mínimo, ao ser a menos votada – com 20 por cento – nas nomeações contra Ana Catharina, Slávia e Soraia.

“Estou a chorar de alegria, emociono-me muito. Pensava de facto que era a Soraia, a sério. Obrigada, obrigada”, afirmou a algarvia, mostrando-se satisfeita.

De recordar que a concorrente foi pedida em casamento pelo companheiro, Filipe, há uma semana. Noélia ficou em êxtase depois de ter sido surpreendida com um avião com uma mensagem na qual a questionava se queria casar com ele.

