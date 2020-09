“BB2020”: Os cinco nomeados para expulsão no domingo

São cinco os participantes da “casa mais vigiada do país” nomeados para expulsão na Gala do próximo domingo do “Big Brother 2020”.

Numa noite recheada de emoções, Diogo livrou-se da expulsão, mas não de uma nova nomeação, ao lado de Ana Catharina, Noélia, Teresa e Renato.

Estes cinco concorrentes estão já a votação para expulsão e um deles deve abandonar a mansão da Ericeira no final da semana.

Hélder chegou a estar entre os nomeados, mas recebeu a imunidade dada por Iury, que o considera “um coração de manteiga”.

O “tiro saiu pela culatra” a Diogo, que teve a imunidade nas mãos a meio do programa deste domingo, mas preferiu preteri-la para comida para todos na casa.