“BB2020”: Pedro Alves acha que está a ser mal interpretado e emociona-se

O concorrente do “Big Brother 2020” emocionou-se esta quinta-feira por achar que está a ser mal interpretado pelos portugueses.

Depois de ter recebido mensagens do exterior, Pedro Alves falou sobre a prestação no “reality show” e afirmou que a imagem que está a passar para os telespetadores pode estar “distorcida”.

“Sempre que me tentassem pisar ou escrutinar lá fora, sabia que isto ia acontecer. Fosse assim, fosse de qualquer maneira, eles [os amigos] iam fazer chegar alguma mensagem cá dentro”, afirmou.

“Não deu para se perceber nada. Disseram para ter cuidado com a imagem lá fora e depois falaram em ‘perverso’, depois de na gala terem falado no quarto”, acrescentou.

O concorrente do formato da TVI garantiu ainda que nada irá acontecer na casa com a namorada, Jéssica, “para preservar as família” e explicou que apenas trocam beijos porque os restantes participantes consentiram.

