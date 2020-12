“BB2020”: Pedro Soá expulso da casa em dia de aniversário

O concorrente do Montijo foi esta tarde expulso da casa do “Big Brother 2020” depois de uma atitude considerada “violenta” para com Teresa.

Um aniversário amargo. Pedro Soá foi esta tarde expulso da mansão da Ericeira e logo no dia em que faz anos. O “Big Brother 2020” dispensou o concorrente do Montijo por uma “atitude inadmissível” para com Teresa.

Recordamos: durante uma discussão sobre… um iogurte, Teresa e Pedro discutiram, com o concorrente a esbracejar e a ser violento e a dizer, repetidamente, a frase “eu mando aqui!”

Cláudio Ramos entrou em direto na casa esta tarde e considerou o “comportamento inadmissível por causa de um iogurte, com uma atitude violenta com Teresa, embora não tenha chegado a agredir”.

“Estou mal. Por muitas coisas. Isto está-me a fazer mal psicologicamente, para ser a pessoa que eu sou as pessoas à volta têm de ajudar, gosto de viver em comunidade. Fizeram-me saltar a tampa, quando há injustiça e as pessoas não são frontais. Não vou ficar, estão-me a julgar e eu não matei ninguém, só marquei uma posição”.

Pedro Soá foi, então, expulso pelo “BB2020” pela “atitude inadmissível” e quem ficou em lágrimas foi Teresa, que disse que não conseguia falar, com a comoção.

A TVI reforçou que “este é um programa que tem regras, não é uma creche e a atitude é inadmissível”.