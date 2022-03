“BB2020”: Pedro Soá precisou da Polícia para conquistar a namorada

O concorrente, que conseguiu “sobreviver” à expulsão na gala do domingo passado, é um homem “obstinado”, confirma a namorada, Ana Cristina, que até se viu cercada… pela PSP para Pedro Soá se declarar amorosamente.

É um dos líderes da casa do “Big Brother 2020” e tem-se mostrado um concorrente convicto nas suas decisões dentro da residência mais vigiada do país. Ouvida pela N-TV, a namorada, Ana Cristina, descreveu o concorrente: “diz o que tem a dizer, é muito frontal e direto e a maior parte das pessoas não reage bem a isso. Depois, acredita muito nele, mas isso deve-se ao facto de tudo aquilo o que o Pedro vivenciou, sem apoios e a ser só ele a tomar as suas decisões”, começa por contar.

“Ele entrou com o objetivo de promover as coisas dele a nível profissional. Depois, pela experiência de conviver com outras pessoas diferentes dele e de outras idades. Achei ótimo e incentivei-o, porque ele ainda pensou em desistir pela mãe, que tinha problemas de saúde”, acrescenta Ana Cristina.

O casal está junto há oito anos. “Não sou uma namorada de aluguer, como têm falado por aí”, ressalva Ana Cristina. “Conhecemo-nos através do Facebook, ele meteu conversa comigo e demorou muito tempo até ele me convencer a marcar um encontro. Entretanto, combinámos no Porto. Estava a trabalhar em Paris e numa das viagens a Portugal ficámos de nos ver em casa dos meus pais”, recorda a jovem.

Foi então que Pedro Soá sofreu alguns contratempos: ficou sem bateria no telemóvel, perdeu documentos e a morada de Ana Cristina. Solução? Recorrer à PSP: “Ele lembrou-se de ir à Polícia para saber onde era a minha casa! Quando lá chegou era meia-noite e vi-o escoltado pelos agentes. Basicamente parecia um conto de fadas e foi algo tipo ‘Cinderella’. Pensei que era maluco, mas mostrou que é obstinado e luta por aquilo que quer…”

Quanto a um eventual casamento: “Não sei, vamos ver. Comprámos casa aos três anos de namoro e continuamos juntos, vamos ver quando ele sair…”, concluiu.