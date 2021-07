“BB2020”: Sónia admite que sofreu preconceito na infância

A concorrente do “Big Brother 2020” admitiu esta sexta-feira que foi vítima de preconceito na infância devido à profissão da mãe.

Sónia afirmou que “era olhada de lado” na escola quando a mãe aparecia de avental em algumas ocasiões mas realçou que “lidava bem com a situação” apesar de sofrer com o preconceito.

“Principalmente pelas crianças. Riam muito mas como eu também era uma regateira não me deixava ir abaixo mas claro que no fundo sofria”, sublinhou, acrescentando que “como tinha orgulho na mãe não deixava que influenciasse a maneira de ser”.

No entanto, a vendedora ambulante revelou que, atualmente, não usa avental quando está com as filhas para que não sejam vítimas do mesmo preconceito. “Hoje em dia não vou de avental para as reuniões das minhas filhas de avental […] mesmo para que não possa acontecer o mesmo que, durante algum tempo, aconteceu comigo”.

“Não é que eu tenha vergonha de o usar porque vou com ele para todo o lado mas evito fazê-lo com as minhas filhas”, acrescentou.

