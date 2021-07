“BB2020”: Sónia é nomeada e ameaça sair após comentário polémico

A concorrente do “Big Brother 2020” ameaçou sair do programa da TVI, esta quarta-feira, depois de ser automaticamente nomeada na sequência de um comentário polémico.

Sónia foi repreendida por ter afirmado que as mulheres brasileiras “são de uma raça” e que “são da favela”, perdendo o título de líder e sendo automaticamente nomeada para a gala de domingo, dia 5 de julho. Posteriormente, a concorrente do “reality show” pediu desculpa às filhas e ameaçou sair do programa.

“Que vergonha. O que é que eu vim fazer para aqui? Desculpem ter vindo para aqui. Não sei o que vão sofrer lá fora com isto. Já viram a dimensão que isto pode ter? As minhas filhas lá fora a sofrer e eu não disse nada por mal”, referiu a vendedora ambulante, em lágrimas.

“Quero ir-me embora. Não quero conversa. Que palhaçada. Vou sair lá para fora e dizer o que sei, tudo o que passei aqui”, acrescentou, enquanto fazia as malas.

Recorde-se que o comentário polémico de Sónia foi dito depois de Daniel Monteiro ter recebido um avião com uma mensagem de apoio enviado por mulheres brasileiras.

