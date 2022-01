“BB2020”: Sónia exalta-se e grita com Noélia

Sónia discutiu com Noélia, esta terça-feira, e acusou-a de estar “constantemente a ser desagradável” e a tentar irritá-la.

A vendedora ambulante levantou a voz num momento de tensão com a algarvia e destacou que a concorrente está a tentar tirá-la do sério propositadamente.

“Estou tão bem, tão equilibrada e estás a fazer de propósito para me irritar, mas não vais conseguir, sabes porquê? Porque a minha força está lá em cima. Toda a gente está a gostar que esteja bem, equilibrada e com força, mas tu estás a tocar nos pontos para me irritar”, afirmou Sónia.

“Estás constantemente a ser desagradável comigo. Não tenho que levar as coisas a bem quando falo contigo uma vez, duas, três. Fazes de propósito para me tirares do sério, chega de seres desagradável comigo porque eu não sou desagradável contigo”, acrescentou.

A concorrente do “Big Brother 2020” referiu ainda que sentiu-se atacada quando Noélia disse que não vinha para um “reality show” se tivesse filhos. “Disseste que se tivesses filhos não vinhas para aqui. Não és ninguém para me criticar. Não tinhas que ter dito isso, não gostei. Não tens que me criticar”.

