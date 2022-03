“BB2020”: Sónia não quer continuar a “fazer papel de triste”

A concorrente do “Big Brother 2020” acusou pressão e admitiu que não quer continuar no programa da TVI “a fazer papel de triste”.

Sónia emocionou-se esta quarta-feira por não conseguir lidar com saudades da família e, num desabafo com alguns concorrentes do reality show, afirmou que “não vale a pena com esta personalidade porque cada dia vai ser pior”.

“Não quero continuar aqui a fazer papel de triste e de drama. Não quero isso. […] Com a postura que tenho tido, não vou a lado nenhum. Tenho noção disso”, referiu.

“Sinto-me mesmo mal, mal, mal. Nunca me senti tão mal desde que estou aqui. Não é saudável para mim estar aqui assim”, acrescentou.

A vendedora ambulante sublinhou ainda que “lá fora” é uma mulher “muito feliz e muito amada”. “Posso ter pouco mas o pouco que tenho é um homem que me faz a mulher mais feliz do mundo e duas filhas que me completam por inteiro. São tudo”, destacou.

Recorde-se que Sónia foi pedida em casamento no domingo durante gala do “Big Brother 2020” pelo namorado de há nove anos, Vítor.

