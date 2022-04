“BB2020”: Sónia nomeada por receber namorado na casa

A vendedora ambulante de Gaia quebrou as regras do programa ao receber Vítor na mansão do “Big Brother 2020” na Ericeira. Resultado: acabou por receber uma nomeação para domingo.

Renato, Diogo, Teresa, Ana Catharina, Noélia e, agora… Sónia. São estes os seis nomeados para a gala de expulsão do “reality show” no próximo domingo. A última juntou-se, esta tarde, aos cinco que saíram da Gala de ontem, por ter desrespeitado uma das regras principais da mansão e ter recebido, na zona exterior da piscina, o marido, Vítor.

“Oh Vitó, queres que eu fique?”, gritou a vendedora para o exterior. De seguida, o “BB2020” chamou a jovem ao confessionário e deu-lhe conta de uma regra quebrada.

“Ele estava a dizer que me ama, para ficar aqui e parar de chorar. Desculpem eu quebrar as regras, mas quando ouvi a voz dele… só me disse para ter força”, justificou-se Sónia.

A “infração” valeu a entrada em direto de Cláudio Ramos esta tarde no “Diário do Big Brother 2020” para dar a conhecer à concorrente a penalização.

https://www.instagram.com/p/CAnst83nMfE/

“O BB sentiu que desrespeitou as regras da casa”, advertiu o comunicador e apresentador do programa, acrescentando que “não pode receber pessoas no exterior”.

Sónia admitiu que a sua vontade era “saltar a vedação e ir embora com ele”. “Vêm cá outras pessoas, mas como é o Vítor isto tem de dar canal, é uma telenovela”, acusou a participante.

Seguiu-se a “nomeação para domingo e o destino nas mãos dos portugueses”, segundo o “BB2020”. A conversa continuou dentro da casa, com a portuense em lágrimas a dizer que queria sair e que houve manipulação de imagens.