Soraia venceu esta noite o “Big Brother 2020”. Diogo ficou em segundo lugar.

Com 31 por cento dos votos dos portugueses, Soraia e a grande vencedora do programa da TVI e arrecada 50 mil euros. Diogo, que era dado como o potencial vencedor, ficou na segunda posição, com 28 por cento.

“A Soraia é bondade em pessoa foi pessoa linda e podemos sempre contar com ela”, referiu Diogo.

“Ele é uma pessoa transparente, não sabe mentir e tem muito amor para dar”, retribuiu Soraia.