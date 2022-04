“BB2020”: Teresa quebra regras e telespetadores exigem castigo

Os telespetadores estão a exigir que a concorrente do “Big Brother 2020” seja castigada depois de ter quebrado as regras pela segunda vez.

Depois de ter recebido uma visita do marido, esta terça-feira, para lhe pedir que abandonasse o “reality show” da TVI, Teresa comunicou novamente para o exterior da casa.

No entanto, a produção não se manifestou quando ao facto da concorrente do formato ter quebrado as regas pela segunda vez, uma atitude que foi criticada pelos telespetadores que revelaram estar indignados nas redes sociais.

“A Teresa não é expulsa? Duas vezes a falar para o exterior. Esperamos pela expulsão dela”, referiu um internauta no Instagram do “Big Brother 2020”.

“A Teresa quebra regra duas vezes e onde está a expulsão?”, questionou outro.

“Onde está a expulsão da Teresa? É só para a Sónia?”, perguntou ainda, recordando que na semana anterior a vendedora ambulante foi nomeada e correu o risco de ser expulsa devido a um comportamento idêntico.

