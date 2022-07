Beatriz Barosa avisa Manuel Marques: “Quero ser mãe”

Manuel Marques marcou presença no vespertino “Goucha”, na TVI, e foi surpreendido pela companheira, Beatriz Barosa, que quer ser mãe.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, o ator, de 47 anos, falou sobre o romance com a atriz, de 25 anos.

“Aconteceu”, começou por explicar Manuel Marques. “Foi complicado… É sempre complicado, não só nas redes sociais como na imprensa, mas é ficar em silêncio e deixar que a tempestade passe… e a tempestade passou”, acrescentou.

A intérprete, que surpreendeu o companheiro ao surgir em estúdio de surpresa, falou ainda sobre o preconceito que sentiu devido à diferença de idades. “Como é que isto surgiu? Isto surgiu como os amores surgem… naturalmente”, referiu Beatriz Barosa.

“Nas redes sociais sentimos o preconceito, mas é uma coisa que eu filtro… e é uma coisa que passa, nas redes sociais, as pessoas mudam de opinião”, afirmou.

Beatriz Barosa abordou ainda o tema da maternidade: “Eu quero ser mãe, é uma coisa que quero e não escondo. Não para já, mas é uma coisa que quero”.

Recorde-se que o casal se conheceu durante as gravações da trama “Festa é Festa”, na TVI, e que o humorista é pai de Inês e Elisa, frutos do casamento terminado com Ana Martins.