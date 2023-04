Beatriz Barosa: “Tenho fôlego para mais ‘Festa é Festa'”

Com a novela da TVI “Festa é Festa” a completar dois anos, a atriz, que dá vida a “Ana Carolina”, mostra-se empolgada.

Beatriz Barosa está pronta para mais uma temporada de “Festa é Festa”, a novela líder de audiências das noites da TVI e que acaba de completar dois anos de emissões. Em declarações à N-TV, a jovem atriz, que tem razões para celebrar duplamente – foi no enredo imaginado por Cristina Ferreira e escrito por Roberto Pereira que conheceu o namorado, o ator Manuel Marques – diz que ainda não perdeu o “fôlego”.

“Afastei-me um pouco da novela, agora é que estou a regressar à ‘Ana Carolina’. Tenho ainda fôlego para esta temporada, assim como toda a equipa, que é muito unidade e se dá toda muito bem”, refere Beatriz Barosa.

O segundo aniversário da trama foi assinalado pela TVI com uma emissão especial durante o dia e Cristina Ferreira partilhou mesmo a primeira mensagem que recebeu do autor da novela, que, na ocasião, ainda a tratava por “você”. “Tinha enviado o primeiro episódio. Já são mais de 600. Há na ‘Festa’ uma magia qualquer”, considerou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Para Beatriz Barosa, assim como para centenas de figuras públicas, a fama pode trazer textos elogiosos, mas também “haters” nas redes sociais. “Tento evitar que me magoe, na verdade, não me deixar afetar pelas redes sociais. Às vezes tenho períodos em que me desligo mesmo, é fundamental para mim”, admite a atriz.

Beatriz Barosa esteve recentemente na apresentação das duas séries da RTP1, “Emília” e “Capitães do Açúcar” que estreiam nesta segunda-feira, 1 de maio, e deu “força” aos colegas de profissão. “Gostei muito, fiquei muito curiosa e vou ser espetadora assídua. O facto de ser feito por pessoas tão jovens é maravilhoso e, também, e inspirador”, referiu.

“É muito bom ver que cada vez mais há tantas oportunidades para jovens e que eles são tão empreendedores e a fazer coisas belíssimas. Acho que na minha geração há muito essa vontade de inovar”, concluiu Beatriz Barosa.