Beatriz Gosta vai apresentar “Sem Fronteiras” na RTP

Beatriz Gosta vai apresentar o programa “Sem Fronteiras”, da RTP. A humorista servirá como guia, mostrando as terras mais a Norte de Portugal e em Galiza.

A comediante tem 12 episódios para dar a conhecer locais que são pouco visitados pelos portugueses. Ao longo desta aventura, Beatriz Gosta conta com a companhia do apresentador galego Javier Varela.

Este programa da estação pública existe devido à parceria entre a SPi e a M Internacional Audiovisual.

“Vai estar no ar ao mesmo tempo em Portugal e no Norte de Espanha, onde está a Beatriz Gosta e o Javier. Eles vão estar cada um do lado da fronteira a falar de localidades, aldeias e lugares que têm nomes iguais dos dois lados”, explicou José Fragoso, diretor de Programas da RTP, à margem da apresentação da nova grelha da estação, no Capitólio, em Lisboa.

Beatriz Gosta completou 38 anos, este sábado, e, em jeito de reflexão, confessou estar a feliz “como nunca”. “Tem acontecido muita coisa importante na minha vida e ainda tem muito por vir”, prometeu, referindo que só precisa “dos amigos, família e o “carinho” dos fãs.