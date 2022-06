Bebé Bella Esmeralda é o centro das atenções nas férias de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo já partiu para férias e tem partilhado algumas imagens com os seguidores. Todos elogiam a bebé Bella Esmeralda.

Depois de ter mostrado o início de férias com toda a família, durante uma refeição, Cristiano Ronaldo mostra-se, agora, de partida para um destino incerto a bordo do seu jato privado.

O jogador do Manchester United e da Seleção Nacional aparece numa imagem partilhada pela namorada, Georgina Rodríguez, dentro do jato particular.

Os olhares dos seguidores centraram-se na recém-nascida Bella Esmeralda, que mereceu muitos comentários elogiosos de quem segue o CR7 e a manequim e empresária espanhola nas redes sociais.

“A minha vida”, resumiu Georgina Rodríguez, numa alusão à família que a acompanha a bordo do avião.