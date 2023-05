Beijos em sítios “proibidos” e uma montanha russa de emoções: as fotos de “Festa é Festa” no Algarve

“Festa é Festa”, a novela líder de audiências na TVI, voltou ao Algarve, desta vez para gravar num parque aquático. Mostramos as melhores imagens.

Depois da Madeira, Açores ou Serra da Estrela, a novela “Festa é Festa” está de regresso ao Sul do País, ao Algarve, para uns dias de gravações muito divertidos. Tanto, que até deu para Ana Guiomar, a “Aida”, apanhar Pedro Teixeira, o “Tomé” da trama desprevenido e dar um beijo num local “proibido”.

“Ossos do ofício… há trabalhos piores”, brincou Ana Guiomar, que acompanhou a imagem com um emoji de um pêssego. “Festa!”, respondeu Pedro Teixeira e nem o namorado da atriz, Diogo Valsassina, ficou fora do assunto: “Atão, mas atão?”.

Mas as brincadeiras do elenco dentro de água não se ficaram por aqui e a montanha russa do Aqua Show serviu de diversão a estes dois atores, aos quais se juntaram Manuel Marques, Sílvia Rizzo, Pedro Alves e Ana Brito e Cunha.

Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esteve presente nas gravações e não escondeu a felicidade por marcar presença junto de tanto divertimento.

“A gravar no @aquashowparkhotel com a malta da Festa. Ser feliz é do caraças”, escreveu no perfil de Instagram a também apresentadora da estação de Queluz de Baixo.