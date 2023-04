Bella Esmeralda, filha de Cristiano Ronaldo, completa um ano e jogador destaca data

Bella Esmeralda, a filha mais nova de Cristiano Ronaldo, completou um ano de vida, data destacada pelo craque português nas redes sociais.

Foi através do seu perfil de Instagram que o “capitão” da Seleção Nacional destacou a data especial.

O futebolista publicou assim uma fotografia na qual surge com a menina ao colo e escreveu palavras carregadas de doçura.

“Parabéns pelo teu primeiro ano de vida, meu amor. O papá ama-te muito!”, pode ler-se na legenda.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sofreram uma perda aquando do nascimento da menina: Bella Esmeralda tinha um irmão gémeo, Ángel, que perdeu a vida no parto.

À margem do aniversário da menor, a relação entre o jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, e a empresária pode estar “tremida”. É que, segundo a Imprensa espanhola, Cristiano Ronaldo não estará a gostar da exibição dos luxos de Georgina Rodríguez, quer nas redes sociais, quer na segunda temporada da série da Netflix “Sou Georgina”.

Uma notícia que coincide com as palavras de um ex-colega de Georgina Rodríguez: “Ela mudou-se para ambientes com muito dinheiro. Sim, é verdade que ela vivia num apartamento muito pobre, muito barato, mas sempre quis dar um passo em frente, sempre quis crescer e quando conheceu o Cristiano foi a sua oportunidade de estrelato”.