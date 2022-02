“Bem Bom” já tem data de estreia nos cinemas em Portugal

O filme de homenagem à banda das DOCE “Bem Bom” tem estreia marcada para 26 de novembro nos cinemas em Portugal.

A longa-metragem, de Patrícia Sequeira, conta nos papéis principais com Ana Marta Ferreira (Laura Diogo), Bárbara Branco (Fátima Padinha), Carolina Carvalho (Lena Coelho) e Lia Carvalho (Teresa Miguel).

A história, produzida pela Santa Rita Filmes, aborda a vida de quatro raparigas que foram contratadas para formar uma “girlsband”. Em 1979, a música e a dança do grupo vai chamar à atenção do país inteiro.

No perfil de Instagram, Ana Marta Ferreira mostrou-se muito feliz com o anúncio da chegada do filme aos cinemas. “Notícia ótima! Vamos estrear dia 26 de novembro nos cinemas! Estou tão feliiiizzz”, afirmou.

