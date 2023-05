Ben Affleck ou Brad Pitt: Gwyneth Paltrow revela quem é melhor na cama

Gwyneth Paltrow foi convidada de Alex Cooper no podcast “Call Her Daddy” e esclareceu qual dos ex-namorados é melhor na cama: Ben Affleck ou Brad Pitt.

Gwyneth Paltrow foi convidada de Alex Cooper no podcast “Call Her Daddy” e um dos temas da entrevista prendeu-se com dois ex-namorados da atriz: Ben Affleck e Brad Pitt.

Alex questionou Gwyneth qual dos dois era “melhor na cama”: “Essa é muito difícil. Brad era um homem de grande química, do género amor da tua vida, mais ou menos. O Ben era tecnicamente excelente”, respondeu a mãe da filha de Chris Martin, vocalista da banda “Coldplay” com quem manteve um relacionamento por mais de uma década.

“Não acredito que a minha que a minha filha está a ouvir isto”, rematou Paltrow, referindo-se a Apple Martin.

A artista de Hollywood respondeu a outras questões como, por exemplo, qual dos dois beijava melhor: “Deus, eu tenho de me lembrar de coisas muito antigas, eles eram os dois bons a dar beijos”.

Gwyneth Paltrow namorou com Brad Pitt entre 1994 e 1997 e com Ben Affleck de 1997 a 2000. Atualmente, é casada com um produtor de cinema, Brad Falchuk.