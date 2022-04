Ben Affleck revela que toma antidepressivos há mais de 20 anos

Ben Affleck revelou, numa entrevista ao New York Times, que toma antidepressivos há mais de 20 anos.

O ator confessou que está “deprimido” e que toma medicamentos para o transtorno, causado pelo alcoolismo.

“Tomos antidepressivos, são muito úteis para mim”, afirmou. “Às vezes não te falam sobre os efeitos colaterais horríveis”, acrescentou, referindo-se ao aumento de peso provocado pelos antidepressivos.

Ben Affleck confessou ainda, que até hoje, o seu maior arrependimento foram os erros no casamento com a ex-mulher, Jennifer Garner, destacando as dependências.

“O maior arrependimento da minha vida foi o divórcio. A vergonha é realmente tóxica. É apenas uma sensação tóxica e hedionda de baixa autoestima”, explicou.

“Bebi durante muito tempo. O que aconteceu foi que comecei a beber cada vez mais e o meu casamento acabou por desmoronar. […] É claro que a minha dependência criou mais problemas conjugais. Gostaria que isso não tivesse acontecido. […] Fizemos o nosso melhor para lidar com isto, para ser honesto” acrescentou.