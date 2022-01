“Ben” faz o “Somos Portugal” da TVI em casa e Cristina Ferreira aposta tudo

Rúben Vieira está esta tarde a “jogar em casa”, no Minho. O “Somos Portugal” viajou para o Norte com alguns dos principais rostos da TVI.

Rúben Vieira, mais conhecido no meio televisivo por “Ben”, já está com o seu camião na terra natal, Vieira do Minho. O antigo assistente de realização da SIC que Cristina Ferreira levou consigo para a TVI é uma das caras do quarto canal que esta tarde vai estar no “Somos Portugal”.

É que a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI apostou forte contra o “Domingão”, da SIC, e para Vieira do Minho viajaram, além de “Ben”, Iva Domingues, Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz e Mónica Jardim.

“Somos todos. Uma equipa cheia de vontade. E hoje na terra do Ben, em Vieira do Minho. Até tenho uma certa inveja de não estar no grupo. Vamos à festa miúdos”, escreveu Cristina Ferreira no perfil de Instagram.

Iva Domingues ficou encantada com a beleza da região e partilhou uma imagem nas redes sociais… tirada por Cláudio Ramos.

“(Somos) Portugal é lindo”, elogiou a ex-apresentadora do Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol.