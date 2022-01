Benedita Pereira arrecada prémio internacional

Benedita Pereira arrecadou o prémio de Melhor Atriz Principal no Lonely Wof: London International Film Festival.

A atriz venceu o troféu internacional com a sua personagem Madeline no filme “The End of the Line”, ultrapassando atrizes como Sandra Zellweger, Danielle Kellermann, Silvia Espigado e Jade Lorna Sullivan.

“Benedita Pereira e Charles Warburton oferecem a química mais fascinante na tela e uma rara ‘masterclass’ em representação. Sendo que ela rouba todas as atenções com Madeline, um verdadeiro presente”, pode ler-se no site da organização.

Atualmente, a intérprete integra a peça de teatro “Comédia de Bastidores”, de Alan Ayckbourn, que se estreou no teatro nacional de São João a 1 de outubro e ficará em cena até dia 11.

