Benfica campeão: Mulher de Lucas Veríssimo vai para o Marquês de Pombal, mas deixa filhos em casa

Lucas e Amanda Veríssimo preparam-se para seguir para o Marquês de Pombal, en Lisboa, para celebrar o 38.º título nacional do Benfica, mas os filhos ficam em casa.

As primeiras reações ao 38.º título de campeão nacional do Benfica – garantido ao final da tarde depois da goleada por 3-0 ao Santa Clara -, surgem, a “conta gotas”, nas redes sociais e uma das primeiras a reagir foi Amanda Veríssimo, mulher do central “encarnado” Lucas Veríssimo, que recuperou de lesão ao longo da última década.

Numa sessão de perguntas e respostas com os seguidores, Amanda Veríssimo contou como vai viver a festa que se segue depois de abandonar o Estádio da Luz: “Vou com o Lucas (para o Marquês de Pombal) as crianças voltam para casa”, contou.

“Mirella é um bebé ainda, só tem dois anos, e o Samuel não gosta de lugares com muito barulho, pois também ainda é muito pequeno, só tem quatro anos”, rematou a mulher do defesa benfiquista.