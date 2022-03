Bernardo Bairrão, ex-administrador da Media Capital, morreu aos 54 anos

Bernardo Bairrão morreu aos 54 anos. Luís Sobral, ex-editor de Desporto da TVI e diretor da Federação Portuguesa de Futebol, já lamentou a morte do ex-administrador da Media Capital.

O ex-administrador do grupo que detém a TVI perdeu a vida. No perfil da rede social Facebook, Luís Sobral reagiu à morte do antigo colega de trabalho, com uma mensagem de despedida.

“Conheci o Bernardo Bairrão em 2002, na TVI. Era uma pessoa fácil de gostar. Na altura, ele e José Eduardo Moniz estavam a reconstruir o canal. Eram uma dupla muito forte, completavam-se, o que se comprovou nos anos seguintes”, recordou.

“Guardo do Bernardo Bairrão a imagem de uma pessoa amável, empenhada, próxima e extremamente competente. Quando se fizer a história da TVI e da Media Capital, haverá sem dúvida um capítulo dedicado ao Bernardo Bairrão. Um beijo à Mariana e à família”, rematou.

Já Nuno Santos, diretor-geral da TVI, teceu diversos elogios a Bernardo Bairrão: “A primeira vez que fui convidado para trabalhar na TVI quem me dirigiu o convite foi o José Eduardo Moniz, mas o Bernardo Bairrão seguiu sempre o tema na sombra. Acabámos por não trabalhar juntos, mas a vida cruzou-nos umas quantas vezes. Era um homem afável e próximo, conhecedor profundo do setor e, dizem todos aqueles que dirigiu, muito competente e com grande capacidade de gerir em equipa. Hoje a Media Capital e a TVI perderam uma das pessoas a quem a Empresa mais deve. Que os que ficam saibam honrar a sua memória e o seu legado. Os meus sentimentos à família, com um beijo especial à Maria Ana”.