Bernardo Sousa afastado dois anos das competições após ter consumido cocaína

Bernardo Sousa foi afastado das competições de ralis por ter consumido cocaína durante uma festa. Na altura, o piloto testou positivo num controlo antidoping.

O piloto português foi obrigado a parar de competir porque testou positivo num controlo realizado no Campeonato Açores de Ralis, em junho de 2019. Na altura, o concorrente da nova edição do “Big Brother Famosos” (TVI) negou o consumo da substância, de acordo com a Imprensa.

“Por motivos relacionados com dificuldades respiratórias utilizei um medicamento inalável que melhora a atividade brônquica e pulmonar. Reconheço, agora, que o terei feito, inadvertidamente, em doses supra terapêuticas que redundaram num controlo positivo”, escreveu, em julho, citado recentemente pela revista “Nova Gente”.

No entanto, segundo a Imprensa, Bernardo Sousa acabou por admitir que consumiu cocaína numa festa, tendo sido suspenso por dois anos das competições. Na altura, o piloto reagiu ao “momento difícil”, aceitando a decisão com “serenidade e respeito”.

“Nada me fará desistir de um dia voltar. É hora de refletir e redefinir novos objetivos para um futuro que parece ter novas portas para mim, e continuar focado no trabalho que estou neste momento a fazer. Obrigado a todos aqueles que me ajudaram”, reagiu, citado pela mesma publicação.