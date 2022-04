Bernardo Sousa assume afastamento de Marie: “Era pura e agora está a ser manipulada”

Bernardo Sousa assumiu que Marie se afastou de si. O piloto madeirense acredita que a jovem influenciadora digital está a ser “manipulada”.

O grande vencedor do “Big Brother Famosos” (TVI) convidou os colegas de casa para desfrutar de um passeio do seu catamarã Sardinha do Tejo. No entanto, Marie e Tanya não estiveram na embarcação.

Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, o atleta admitiu que não sabe o que se passou para Marie se ter afastado de si. “Confesso que ainda estou a digerir porque não sei”, começou por afirmar.

“Não sei o que é que aconteceu, o que lhe foram dizer ou como é que a manipularam porque claramente ela está a ser, na minha opinião, manipulada porque aquilo que ela mostrou ser comigo lá dentro e as expressões faciais para comigo, ter essa mudança de atitude é uma manipulação. Ou ela tinha uma capa lá dentro, que não é verdade, que ela era pura comigo, e cá fora está a ser manipulada a ser desta forma”, disse.

“Quando me entregaram o cheque apontei logo para a Marie e ela disse logo que não. Até a Cristina tentou disfarçar”, prosseguiu, referindo-se ao momento em que venceu o programa.

Bernardo Sousa adiantou que nunca disse ter “pena de Marie”. “Se ela não quer o prémio, para caridade dou eu ou invisto noutro lado. Eu nunca disse: ‘tenho pena da Marie’, tenho pena da pessoa que eu era, preconceituosa para com a Marie portanto, eu fico contente por ter conseguido desbloqueado isso”, afirmou.

“Se calhar o manager dela não gostou da forma como o dinheiro ia ser gerido […]. Neste caso era investir na carreira dela, para o que ela precisasse. […] Se calhar não gostaram mas está resolvido, a decisão é dela”, rematou.