Bernardo Sousa estreia nova rubrica no “Dois às 10” (TVI)

Bernardo Sousa estreou-se, esta quinta-feira, 6 de outubro, com a sua rubrica “Dois a Andar” no programa das manhãs da TVI “Dois às 10”.

O piloto de ralis aceitou o desafio da estação privada e aventurou-se longe das pistas de corrida. O atleta estreou-se com o novo formato no matutino tendo como primeira convidada Fanny Rodrigues.

No primeiro episódio, Bernardo Sousa levou a repórter do “Somos Portugal” a andar num carro de corrida numa pista profissional. O piloto deixou a comunicadora rendida à velocidade.

Depois foi a vez de Fanny Rodrigues conduzir uma viatura utilizada no dia-a-dia para fazer o mesmo caminho, com o piloto de ralis e namorado de Bruna Gomes no lugar do acompanhante.

Esta quarta-feira, 5 de outubro, o atleta celebrou seis meses de namoro com a influenciadora digital brasileira. “Seis meses desta energia contagiante. Amo-te saquinho de açúcar”, escreveu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Os dois conheceram-se no “Big Brother Famosos”, na TVI. Bruna Gomes chegou ainda a entrar na edição seguinte o programa “Big Brother – Desafio Final”, do qual saiu vencedora.

A vencedora do “BB – Desafio Final” encontra-se em território brasileiro a tratar de projetos profissionais.