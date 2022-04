Bernardo Sousa foi o grande vencedor do “Big Brother Famosos”

O “Big Brother Famosos 2” terminou este domingo, 24 de abril, e o grande vencedor da noite foi Bernardo Sousa, com 64% de votos.

À final do “reality show” chegaram seis concorrentes: Fernando Semedo, Marco Costa, Bernardo Sousa, Daniel Kedeny, Bruna Gomes e Vanessa Silva.

O primeiro expulso da noite, tendo ficado em sexto lugar, foi Fernando Semedo, com apenas 1% dos votos, seguindo-se Vanessa Silva com 3%.

A Daniel Kenedy ficou destinado o quarto lugar com 5% dos votos. Já em terceiro lugar ficou Bruna Gomes com 13% de votação.

No entanto, a aventura do “Big Brother” não acaba aqui e a seguir à grande final começa o novo “Big Brother – Desafio Final”, com concorrentes das edições anteriores.