Bernardo Sousa mostra porque falhou aniversário de Cristina Ferreira

Um dos amigos mais recentes de Cristina Ferreira, Bernardo Sousa, não participou na festa de aniversário da apresentadora e agora sabe-se porquê.

Ana Guiomar, Rúben Rua, Pedro Teixeira, entre outras dezenas de amigos de Cristina Ferreira, participaram na festa de aniversário da apresentadora da TVI, mas houve um nome cuja ausência foi notada no Tapada Spot, o espaço onde se realizou o evento: Bernardo Sousa.

O piloto de automóveis madeirense tornou-se um dos melhores amigos da também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI depois da participação no “Big Brother Famosos” e não esteve na festa porque, à mesma hora, estava no Rio de Janeiro, no Brasil, ao lado da namorada, Bruna Gomes.

A influenciadora digital – e, também, ex-participante do “reality show” -, que já tinha viajado, em trabalho, para o outro lado do Atlântico, recebeu o namorado de braços abertos e os dois estiveram a assistir a mais uma edição do Rock in Rio.