Bernardo Sousa, piloto de ralis, entra no “Big Brother Famosos”

Os famosos continuam a entrar na “casa mais vigiada do país” durante a noite de domingo, 27 de fevereiro.

Bernardo Sousa, piloto de ralis, foi o nono concorrente conhecido da nova edição do “Big Brothers Famosos”. O piloto garantiu que gosta de se “aplicar” em tudo o que faz. “Sou muito competitivo e, por isso serei um bom adversário”, disse ainda.

Pedro Pico é um dos novos concorrentes do “reality show” da TVI. Empresário e “Drag Queen”, Pedro Pico criou a personagem “Teresa Al Dente”.

Tânia Lima, ou “Tanya”, como se apresenta ao público, pertence ao leque de 13 concorrentes que participam na nova edição do “Big Brother Famosos”. A ex-Tayti afirmou que vai “dar música à casa” e que no jogo não gosta de perder.

O “chef” de cozinha Fernando Semedo juntou-se ao grupo de concorrentes. Fernando Semedo gosta de apresentar como o “Chef Sem Medo” e afirmou que não gosta de falsidade. “Vai ser uma grande prova. […] O ‘Big Brother’ é algo que me vai fazer elevar a fasquia. […] Enquanto pessoa vai-me fazer crescer”, disse ainda.

Sara Aleixo foi a última concorrente a entrar na “casa mais vigiada do país”. “Gosto que sejam diretos. Não gosto que brinquem com os meus sentimentos”, disse a atriz. Contudo, revelou que um dos seus maiores medos é Cristina Ferreira. Mas este não é o primeiro “reality show” da também assistente de bordo, pois foi uma das concorrentes do “Circo das Celebridades”, na TVI.

Marco Costa, Marie, Nuno Graciano, Daniel Kenedy, Bruna Gomes, Miguel Azevedo, Mafalda Matos e Vanessa Silva formam o resto do grupo.