Betty Grafstein regressa aos Estados Unidos após alta hospitalar

A mulher de José Castelo Branco teve alta do Hospital CUF Cascais e viajou esta terça-feira para Nova Iorque, nos Estados Unidos. Betty Grafstein, de 95 anos, deixou Portugal acompanhada por uma equipa médica.

Segundo a CNN, após deixar o Hospital CUF Cascais, onde esteve internada mais de mês e meio, Betty Grafstein foi levada de ambulância antes das 10 da manhã desta terça-feira para o Aeroporto Figo Maduro, onde embarcou rumo aos Estados Unidos.

A ainda mulher de José Castelo Branco (de quem quer o divórcio) viajou acompanhada por uma equipa médica e pela empresária Marcella Fernandes, tendo chegado a Nova Iorque depois das três da tarde.

A antiga joalheira norte-americana foi hospitalizada a 20 de abril, com uma fratura no fémur e uma “ferida traumática” no antebraço esquerdo, após uma queda.

Cerca de duas semanas depois, Betty queixou-se de José Castelo Branco por “comportamento abusivo, físico e psicológico”, alegando ser “recorrente”. Também o acusou de a ter empurrado.

Perante os factos relatados, os profissionais de saúde que a acompanhavam denunciaram Castelo Branco, de 61 anos, por violência doméstica. O antigo negociador de arte acabou detido pela GNR.

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Sintra decretou medidas de coação a Castelo Branco, inclusive a colocação de pulseira eletrónica para não se aproximar da mulher e, mais recentemente, a proibição de sair de Portugal, o que o impede de rumar aos Estados Unidos.