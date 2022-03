“Bicho”, de Bruno Nogueira, vai ter documentário em “streaming” da SIC

O sucesso da rubrica de Instagram do ator e ainda trabalhos de César Mourão e Ricardo Araújo Pereira vão pontuar o humor do OPTO, a plataforma de “streaming” da SIC que chega a 24 de novembro.

No seu regresso à SIC, Bruno Nogueira estreia-se através da OPTO com um documentário exclusivo sobre o histórico episódio final, em maio, de “Como é que o Bicho Mexe”, que conquistou as redes sociais durante o confinamento, e que agora voltou.

César Mourão vai dar corpo, ainda este ano, à velha “Esperança”, na série cómica, e também sátira social, com o mesmo nome, para ver em exclusivo na versão “premium” da OPTO. Este conteúdo estará disponível a partir de meados de dezembro. Para já, todas as temporadas de “Terra Nossa”, o formato líder de audiências, protagonizado por César Mourão, estarão disponíveis na OPTO.

Finalmente, Ricardo Araújo Pereira também vai ter conteúdos exclusivos na OPTO, com vários “sketches” originais, além dos programas das duas vagas de “Isto é gozar com quem trabalha”. Mais: as várias temporadas dos programas dos Gato Fedorento, que marcaram a história do humor em Portugal, estarão na OPTO.

O humor vai ser uma das apostas mais fortes nas mais de quatro mil horas do catálogo da plataforma de “streaming”. “Não Há Crise”, “O Programa do Aleixo” ou “Cabaret da Coxa” são alguns dos outros exemplos.