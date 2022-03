“Big Brother 2020”: Diogo e Ana Catharina assumem namoro

Quase um mês depois do final do “reality show”, os dois ex-concorrentes passaram de “amigos coloridos” a namorados oficiais.

Ana Catharina e Diogo assumiram a relação. No programa da TVI “Você na TV!”, conduzido esta manhã por Manuel Luís Goucha, o segundo classificado do “Big Brother 2020” respondeu com a palavra “bastante” à pergunta do anfitrião: “Namoraram muito?”

A brasileira, por seu lado, acrescentou: “Podia ser mais”.

Recorde-se que, depois de na “casa mais vigiada do país” e nas primeiras entrevistas cá fora os dois ex-participantes do programa apresentado por Cláudio Ramos apenas se terem definido como “amigos coloridos”, tudo mudou depois da viagem que fizeram juntos na última semana.