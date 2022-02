Hélder voltou esta noite à casa do “Big Brother”. Jéssica, a namorada de Pedro Alves, ficou de fora.

Mais uma reentrada na mansão da Ericeira. Depois de Daniel Monteiro, foi a vez de Hélder regressar ao “Big Brother”.

O jovem do Norte teve 25 por cento dos votos dos telespetadores, mais um do que Jéssica que, assim, ficou de fora, para grande tristeza do namorado, Pedro Alves.