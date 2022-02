“Big Brother 2020”: Iury declara-se a Daniel Monteiro

Iury declarou-se a Daniel Monteiro depois de ter recebido um avião do concorrente que deixou a casa na gala do “Big Brother” (TVI), no passado domingo.

Assim que leu a mensagem “Iury, estamos todos connosco. Força, amo-te. Daniel Monteiro” num avião que sobrevoou, Iury ficou emocionada e dirigiu-se a uma câmara do “reality show”.

“Daniel, eu estou com saudades tuas. Também te amo. É estranho estar aqui sem ti”, respondeu a participante, que brincou de seguida: “Afasta-te das brasileiras”.

Rapidamente, foi chamada a atenção por Sandrina e reformulou a sua mensagem. “Ok. Não te afastes das brasileiras. Só as que derem em cima”, acrescentou.

Recorde-se que quando Daniel Monteiro estava dentro da casa mais vigiada do país este recebeu um avião do Brasil a dizer: “Daniel Monteiro, Iury não quer… nós queremos. Brasil”.

LEIA TAMBÉM: