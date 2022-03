“Big Brother 2020”: O homem que põe qualquer pessoa no chão só a falar

Os dois últimos concorrentes do “reality show” da TVI apresentaram-se esta noite. O primeiro, Pedro, garante que veio para arrasar. Slávia prefere ver para crer.

Pedro Soá, 44 anos, vem Montijo. Foi gestor bancário na área de marketing e decidiu tornar-se empresário. Define-se como inteligente e estratega. Diz ser muito ambicioso e sem medo de nada.

É o autor da segunda frase da noite. Depois de Sónia, de Vila Nova de Gaia, ter falado, para milhões de telespetadores, em “pint…”, o jovem da Margem Sul do Tejo não faz por menos. “Sou capaz de arrasar uma pessoa só a falar, ponho-a no chão”, garantiu no seu vídeo de apresentação.

A última dos 18 participantes deste “Big Brother Zoom” é Slávia. Tem 32 anos, é angolana e vem de Cascais. Voltou à terra natal para se formar em Direito pela Universidade Católica de Angola. Nove anos depois regressou a Portugal e foi viver para o Porto onde estudou design de moda.