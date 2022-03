“Big Brother 2020” passa o milhão de telespetadores

Nuno Santos, diretor de Programas da TVI, tinha avisado e os números do “BB2020” deste domingo deram-lhe razão: a entrada dos concorrentes na casa foi vista por mais de um milhão de telespetadores.

Ainda não é um cantar de vitória, porque este domingo o “BB 2020” perdeu para “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC), mas já são números consideráveis: ontem, o programa de Cláudio Ramos, que mostrou a entrada dos 18 concorrentes na casa da Ericeira e durou mais de três horas registou perto de um milhão e 200 mil telespetadores.

“Disse sempre que o programa tinha dois andamentos e o primeiro começou há duas semanas. O ‘Big Brother’ começou hoje (ontem)”, referiu Nuno Santos à N-TV, nos estúdios da Venda do Pinheiro, mal Cláudio Ramos deu por encerrado o “reality show”.

Quanto às audiências, o responsável do quarto canal prefere não fazer grandes comentários: “Eu leio tanta coisa de audiências que só não me deixam surpreendido porque tenho muita experiência. Nós temos um mercado publicitário a cair em larga escala e é isso que nos deve preocupar mais do que outras coisas”, concluiu.