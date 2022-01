“Big Brother 2020”: Sandrina preocupada por estar a ficar “sem pessoas”

Sandrina mostrou-se preocupada por estar a ficar sem pessoas do seu lado no “Big Brother 2020” (TVI). Pedro Alves reagiu de forma irónica à afirmação da colega.

Depois de ter terminado a transmissão deste domingo da gala do “reality show”, a concorrente ficou à conversa com Sónia, Pedro Alves e Angélica sobre as nomeações e de como ficou o jogo.

“Estamos a ficar sem gente deste lado”, disse, referindo-se ao grupo da casa intitulado Kamikaze. “Não quero dizer nada mas estamos a ficar sem gente… Mas é verdade cada vez está mais”, rematou.

Pedro Alves, que estava sentado no sofá à sua frente, respondeu de forma irónica: “Ahhh! Há grupos? Bom dia, Sandrina!”

