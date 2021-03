“Big Brother 2020”: Soraia salva da expulsão

A concorrente conseguiu esta sexta-feira não ir a votação na Gala deste domingo do “BB2020”. Soraia recebeu, apenas, seis por cento da intenção de voto.

Mais uma semana na “casa mais vigiada do país”. Soraia evitou esta sexta-feira ser expulsa do “Big Brother 2020”, ao ter menos votos do que Daniel Guerreiro, Diogo e Rui. A jovem teve, apenas, seis por cento das intenções do público.

https://www.instagram.com/p/CAgD6-tHi_y/

“Parabéns, Soraia”, exclamou Cláudio Ramos, no direto, esta tarde.

Mal soube que ficava mais uma semana na mansão da Ericeira, Soraia não evitou as lágrimas. “Estou muito agradecida, mas triste pelos meus colegas, é uma situação difícil, não queria que estivessem nesta situação, desculpem”, disse a participante.

Já Daniel Guerreiro teve um misto de emoções, ele que tem andado enamorado por Soraia. “Sim, é um misto de emoções. Fico muito feliz por ela”.

Rui referiu “ter esperança” e garantiu que “para a frente é o caminho”.