“Big Brother 2020”: Teresa põe Sandrina a chorar

Mais uma guerra no “reality show” da TVI: desta vez, Teresa, a veterana da casa, discutiu com Sandrina e pôs a jovem de Moura a chorar.

Por tudo… e por nada. Têm sido assim as discussões na “cada mais vigiada do país” e, desta vez, a polémica teve a ver… com hambúrgueres.

Na lista de compras, Teresa, a mais recente concorrente e mãe do ex-participante Tierry, pediu hambúrgueres, que acabaram por não chegar, o que culminou numa conversa dura com Daniel Monteiro na cozinha.

Os ânimos exaltaram-se, porque o ex-militar ficou com a ideia de que teriam sido pedidos “quatro ingredientes”, mas quem acabou no meio deste “turbilhão” foi Sandrina, que estava na sala.

Teresa ficou com a sensação que a alentejana de Moura estava a falar nas suas costas e, apesar de Sandrina negar categoricamente, a concorrente veterana atirou: “Oh miudinha, se queres falar de mim, falas alto!”

Sandrina, nervosa, não evitou as lágrimas e acabou consolada por Pedro e Rui.

Ontem, no programa diário de análise ao “BB2020”, a comentadora Marta Cardoso referiu não questionar a razão de Teresa, mas a “forma” como a participante de Sintra se expressou verbalmente perante Sandrina.