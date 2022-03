Big Brother 2021: Fábio Faísca livra-se da nomeação

O público do “Big Brother 2021” acaba de dar a Fábio Faísca um voto de confiança e retira-o do lote de possíveis expulsos do programa

Eram seis os concorrentes nomeados para a expulsão na primeira semana do “Big Brother 2021”, mas esta quinta-feira, 16 de setembro, Cláudio Ramos fez uma ligação à casa para salvar um dos concorrentes. Fábio Faísca obteve a melhor votação, 24%, escapando ao voto de saída, cujo perdedor será revelado no próximo domingo à noite, na TVI

Desta forma, mantêm-se sob escrutínio a permanência dos concorrentes Ana Barbosa, Aurora, Débora, Fábio, Nuno e Rafael. Será, de entre este lote, que será escolhido o primeiro expulso, cuja revelação será feita durante a gala conduzida por Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

Recorde-se que a votação, ao contrário do que tem sido prática no formato, está a expulsar não o mais votado semanalmente, mas o que reúne a menor prefrência, tratando-se de um voto pela positiva.