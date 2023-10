“Big Brother”: a noite foi marcada por dupla expulsão

A gala do “Big Brother” deste domingo, 15, foi marcada por uma dupla expulsão. Catarina Esparteiro e Paulo Sousa abandonaram a casa.

Na passada quinta-feira, uma das nomeadas da semana foi salva, Mariana Pinto foi a escolhida pelo público a não avançar para a expulsão da gala de domingo. Na tabela de nomeações, ficaram Zé Pedro Rocha, Catarina Esparteiro, Iasmim Lira e Márcia Soares.

Este domingo, 15 de outubro, conheceu-se quem foi o expulso do jogo e abandonou a “casa mais vigiada do país”. A disputa ficou entre Márcia Soares e Catarina Esparteiro, perdendo a segunda, com 52 por cento dos votos.

Contudo, a noite não ficou por aí. A gala foi marcada por uma dupla expulsão. Seguindo os moldes da expulsão de Dulce Pinto, também esta semana foi votado o participante que menos tem contribuído para gerar e promover ação na casa. Paulo Sousa e Palmira Rodrigues foram os escolhidos pelos colegas, porém o polícia foi o mais votado pelo público a sair da casa.

Para a nova ronda de nomeações, para a expulsão no próximo domingo, foram escolhidos Francisco Monteiro, Márcia Soares, Palmira Rodrigues, Soraia Rodrigues e Zé Pedro Rocha.