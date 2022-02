“Big Brother”: “A Pipoca Mais Doce” defende que Anuska foi “ridicularizada”

“A Pipoca Mais Doce” defendeu Anuska e sublinhou que a ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” foi “ridicularizada” como se fosse uma “histérica”.

A comentadora do “reality show” comentou nas redes sociais o regresso temporário da ex-jogadora, na gala de domingo, 17 janeiro, para confrontar Hélder – com quem teve uma “relação” -, na sequência das aproximações com Joana Dinis.

“Assumindo que a Anuska e o Hélder tinham uma relação, parece-me óbvio que era ele que tinha de pôr a Joana no sítio e evitar e qualquer tipo de aproximação que pudesse pôr a relação com a Anuska em risco”, referiu a também blogger.

“Mas, convenhamos, não podemos isentar a Joana de culpas. E a Anuska tem razão quando fala em sororidade, porque o respeito entre mulheres e também passa por isto”, acrescentou.

“Custou-me ver a Anuska a ser ridicularizada, como se fosse uma histérica exagerada, como se fosse ela a estar em falta. Não acho que seja”, sublinhou, referindo que “o único erro foi apaixonar-se por um homem com tão pouco caráter como o Hélder”.

“A parte boa é não vai ser difícil encontrar melhor”, completou ainda.