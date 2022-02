“Big Brother”: “A Pipoca Mais Doce” denuncia comentário “homofóbico” de Gonçalo Quinaz

Ana Garcia Martins, conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, denunciou um comentário de Gonçalo Quinaz, considerado pelos internautas “homofóbico”.

Depois de ter ameaçado sair do formato da TVI, na gala de domingo, 10 de dezembro, a comentadora do “Big Brother – A Revolução” partilhou um excerto de um vídeo em que o concorrente do “reality show” fez uma afirmação polémica.

“Não vais andar com um ‘panelei…’”, referiu Gonçalo Quinaz a Hélder, que estava a usar o cachecol de Anuska, a jogadora expulsa no domingo.

“Depois eu é que sou chata”, sublinhou a também blogger no Instagram.

No Twitter, vários internautas revelaram-se desagradados e consideraram o comentário do concorrente do “reality show” homofóbico.

“Este tipo de atitudes em pleno século 21 a serem transmitidas numa plataforma tão assistida só demonstra aquilo que são. E aquilo que vejo é homofobia! Desrespeito por funcionários e muito do seu público… Ridículo. Chega de permitirem homofobia TVI”, realçou um internauta.

Este tipo de atitudes em pleno seculo 21 a serem transmitidas numa plataforma tao assistida so demonstra aquilo que são @tvi

E aquilo que vejo é homofobia! Desrespeito por funcionarios e muito do seu publico… RI DI CU LO!

Mas estas pessoas vão sofrer de consequências ou vão continuar a dar um exemplo de merd* aos portugueses, é que para homofóbicos já há muitos e se estes passam impunes, o que é proíbe os outros de mostrarem quem são e começar a humilhar a comunidade Lgbtqi+? #BBduploimpacto https://t.co/wfoSrLCRmv — Sou a Romã do Lile (@Ruben22Roma) January 12, 2021

A denúncia de Ana Garcia Martins surge depois de, durante a passada semana, alguns concorrentes terem afirmado que o comentador Pedro Crispim era “menos homem”.

“A Pipoca Mais Doce” ameaçou, inclusive, abandonar o programa se não houvesse sanções. No entanto, Joana Diniz, a concorrente que fez a referida afirmação, acabou por pedir desculpa.