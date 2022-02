“Big Brother”: “A Pipoca Mais Doce” diz que os concorrentes são “umas anémonas”

A comentadora do “Big Brother – A Revolução” afirmou que concorrentes do formato da TVI são “umas anémonas”, comparando a postura no jogo com a de “monges tibetanos”.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, criticou os jogadores desta edição do “reality show”, durante a gala de domingo, ao sublinhar que estes estão focados no grupo dos “sensatos” do “Big Brother 2020” e não estão a reagir.

“Eles estão muito colados à imagem do último ‘Big Brother’ e do famoso grupo dos ‘sensatos’. Ser sensato não é estar ali quase como um monge tibetano, que fez um voto de silêncio e não diz nada. São umas anémonas. Eles têm que reagir, têm que falar quando se sentem incomodados. Ser assertivo é defenderem-se quando têm de se defender e falar quando devem falar”, disse a também humorista.

No entanto, depois de os concorrentes serem confrontados com algumas imagens polémicas, a influenciadora digital disse que a casa na Ericeira “começou finalmente a pegar fogo”.

“A casa começou finalmente a pegar fogo. Adoro. Acho que estas imagens de fora são muito interessantes e deixam-nos a pensar. Toca-lhes nos pontos mais sensíveis”, acrescentou.

