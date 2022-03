“Big Brother”: Ana Catharina desiste do “reality show” da TVI

Ana Catharina desistiu, na noite deste domingo, do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI), depois de ter sido hospitalizada este sábado.

Surpresa no programa conduzido por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos: Ana Catharina desistiu de participar no programa uma vez que, depois da hospitalização de ontem por se ter sentido mal, não quis ficar duas semanas fechada no “bunker” em isolamento profilático por causa da covid-19.

“Pensei que não seria justo ficar aqui duas semanas: nem para mim, nem para os meus colegas, porque eu ia entrar mais tarde no jogo”, defendeu a participante brasileira.

“Boa sorte para os concorrentes e força para esse final de programa”, desejou Ana Catharina.

Cláudio Ramos e Teresa Guilherme garantiram que a participante brasileira “não tem nada de grave”.