“Big Brother”: Ana Catharina é levada de urgência para o hospital

Ana Catharina foi levada de urgência para o hospital este sábado à noite, depois de se ter sentido mal. A participante já voltou ao “bunker”, onde está em isolamento.

Um grande susto: a brasileira Ana Catharina sentiu-se mal neste sábado à noite e, depois de ter sido vista por um enfermeiro na mansão do “Big Brother”, na Ericeira, foi reencaminhada de urgência para o hospital.

A ex-namorada do concorrente Diogo Cunha voltou, entretanto, ao “reality show” da TVI, mas entrou no “bunker”, para cumprir isolamento profilático por causa da covid-19.

A TVI fez um comunicado no “Extra”: “Ana Catharina voltou do hospital e está no bunker, porque não pode entrar sem fazer o isolamento. Foi a vontade da Ana Catharina e as condições de saúde da concorrente assim a permitem”, garantiu a TVI.